SPI-Wert Villars SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Villars SA von vor einem Jahr angefallen

Vor Jahren in Villars SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Villars SA-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 605,00 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Villars SA-Aktie investiert hat, hat nun 1,653 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Villars SA-Papiers auf 575,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 950,41 CHF wert. Damit wäre die Investition 4,96 Prozent weniger wert.

Villars SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 60,55 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at