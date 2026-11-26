Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Villars SA gewesen.

Villars SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 580,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Villars SA-Aktie investierten, hätten nun 0,172 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,00 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 25.11.2026 auf 580,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments - Prozent.

Am Markt war Villars SA jüngst 60,55 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at