Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|Profitabler Villars SA-Einstieg?
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26.11.2026 10:03:22
SPI-Wert Villars SA-Aktie: Wäre ein Investment in Villars SA vor einem Jahr inzwischen rentabel?
Villars SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 580,00 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Villars SA-Aktie investierten, hätten nun 0,172 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 100,00 CHF, da sich der Wert einer Villars SA-Aktie am 25.11.2026 auf 580,00 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments - Prozent.
Am Markt war Villars SA jüngst 60,55 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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