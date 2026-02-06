Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Vontobel-Investment im Blick
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Wert Vontobel-Aktie: Hätte sich eine Vontobel-Investition von vor 3 Jahren rentiert?
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vontobel-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Vontobel-Anteile bei 64,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,456 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 65,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 007,73 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 007,73 CHF, was einer positiven Performance von 0,77 Prozent entspricht.
Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,68 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
Analysen zu Vontobel AG (N)
Aktien in diesem Artikel
|Vontobel AG (N)
|73,90
|4,08%
