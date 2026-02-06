Vontobel Aktie

Vontobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Vontobel-Investment im Blick 06.02.2026 10:04:18

SPI-Wert Vontobel-Aktie: Hätte sich eine Vontobel-Investition von vor 3 Jahren rentiert?

Das wäre der Verdienst eines frühen Vontobel-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vontobel-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Vontobel-Anteile bei 64,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,456 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 65,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 007,73 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 007,73 CHF, was einer positiven Performance von 0,77 Prozent entspricht.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,68 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vontobel AG (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Vontobel AG (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vontobel AG (N) 73,90 4,08% Vontobel AG (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:43 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen