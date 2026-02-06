SPI-Wert Vontobel-Aktie: Hätte sich eine Vontobel-Investition von vor 3 Jahren rentiert?

Das wäre der Verdienst eines frühen Vontobel-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Vontobel-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Vontobel-Anteile bei 64,70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,456 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.02.2026 auf 65,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 007,73 CHF wert. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 007,73 CHF, was einer positiven Performance von 0,77 Prozent entspricht.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,68 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at