SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Vontobel-Aktien verdienen können.

Das Vontobel-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 42,25 CHF. Bei einem Vontobel-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,367 Vontobel-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Vontobel-Anteile wären am 19.02.2026 164,97 CHF wert, da der Schlussstand 69,70 CHF betrug. Mit einer Performance von +64,97 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Vontobel betrug jüngst 3,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at