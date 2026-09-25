Vontobel Aktie

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WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Hochrechnung 25.09.2026 10:03:40

SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Vontobel-Investment gewesen.

Die Vontobel-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Vontobel-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 81,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 12,330 Vontobel-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.09.2026 1 118,37 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 90,70 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 11,84 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich jüngst auf 5,18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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