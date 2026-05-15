Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Lukrative Vontobel-Investition?
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15.05.2026 10:03:59
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Vontobel-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 41,50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,410 Vontobel-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 13.05.2026 162,17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 67,30 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 162,17 CHF, was einer positiven Performance von 62,17 Prozent entspricht.
Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,75 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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