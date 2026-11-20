Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Lukrative Vontobel-Investition?
|
20.11.2026 10:03:33
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 20.11.2021 wurde das Vontobel-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vontobel-Anteile 75,85 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,318 Vontobel-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120,11 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 19.11.2026 auf 91,10 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 120,11 CHF entspricht einer Performance von +20,11 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Vontobel eine Börsenbewertung in Höhe von 5,16 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
|
10:03
|SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
13.11.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.11.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
30.10.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.10.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Vontobel von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.10.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Vontobel-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Vontobel AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vontobel AG (N)
|94,00
|-3,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernehmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.