Vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 20.11.2021 wurde das Vontobel-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Vontobel-Anteile 75,85 CHF wert. Bei einem 100-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 1,318 Vontobel-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 120,11 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 19.11.2026 auf 91,10 CHF belief. Die Steigerung von 100 CHF zu 120,11 CHF entspricht einer Performance von +20,11 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Vontobel eine Börsenbewertung in Höhe von 5,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at