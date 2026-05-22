Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Vontobel-Investition im Blick
|
22.05.2026 10:04:00
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 22.05.2025 wurde die Vontobel-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vontobel-Papiers betrug an diesem Tag 62,80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investierten, hätten nun 15,924 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 119,43 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 21.05.2026 auf 70,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,94 Prozent.
Der Börsenwert von Vontobel belief sich zuletzt auf 3,94 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
Analysen zu Vontobel AG (N)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Vontobel AG (N)
|75,50
|-2,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX sehr stark um 6.000-Punkte-Marke -- DAX im Plus -- US-Börsen stärker -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Gewinne
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende stärker. Der deutsche Leitindex legt zu. Auch die US-Indizes bewegen sich nach oben. Die Börsen in Asien legten vor dem Wochenende zu.