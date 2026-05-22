SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Am 22.05.2025 wurde die Vontobel-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Vontobel-Papiers betrug an diesem Tag 62,80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Vontobel-Aktie investierten, hätten nun 15,924 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 119,43 CHF, da sich der Wert einer Vontobel-Aktie am 21.05.2026 auf 70,30 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +11,94 Prozent.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich zuletzt auf 3,94 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at