Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Rentabler Vontobel-Einstieg?
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12.06.2026 10:03:55
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vontobel von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Vontobel-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 43,25 CHF. Bei einem Vontobel-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 23,121 Vontobel-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Vontobel-Aktie auf 70,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 632,37 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 63,24 Prozent.
Jüngst verzeichnete Vontobel eine Marktkapitalisierung von 3,93 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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