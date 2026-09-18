Vontobel Aktie

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WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Lohnender Vontobel-Einstieg? 18.09.2026 10:04:01

SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Vontobel von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Vontobel-Einstiegs gewesen.

Am 18.09.2023 wurde die Vontobel-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 52,80 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Vontobel-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 1,894 Vontobel-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 93,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 176,70 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 76,70 Prozent angezogen.

Vontobel war somit zuletzt am Markt 5,18 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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