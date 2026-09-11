SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vontobel von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Vontobel-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 61,40 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 162,866 Vontobel-Anteilen. Die gehaltenen Vontobel-Anteile wären am 10.09.2026 14 674,27 CHF wert, da der Schlussstand 90,10 CHF betrug. Mit einer Performance von +46,74 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Börsenwert von Vontobel belief sich zuletzt auf 5,03 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at