SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Vontobel von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Vontobel-Papier statt. Zum Handelsende stand die Vontobel-Aktie an diesem Tag bei 66,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,515 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.01.2026 99,55 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 65,70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0,45 Prozent abgenommen.

Vontobel war somit zuletzt am Markt 3,68 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at