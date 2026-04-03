SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor 3 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Vontobel-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Vontobel-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Vontobel-Anteile an diesem Tag 59,60 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1,678 Vontobel-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,61 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 16,61 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Vontobel eine Börsenbewertung in Höhe von 3,87 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at