SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Vontobel-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Vontobel-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 73,80 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,550 Vontobel-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 71,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 962,06 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 3,79 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von Vontobel belief sich zuletzt auf 3,92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at