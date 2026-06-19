SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Vontobel von vor einem Jahr verdient

Anleger, die vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Vontobel-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 61,60 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 162,338 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.06.2026 gerechnet (71,60 CHF), wäre das Investment nun 11 623,38 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 16,23 Prozent vermehrt.

Vontobel wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,04 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at