Vontobel Aktie
WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540
|Frühe Investition
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Vontobel-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,893 Vontobel-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vontobel-Papiers auf 69,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 445,59 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5,54 Prozent verkleinert.
Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,78 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vontobel AG (N)
|
13.02.26
|SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Wert Vontobel-Aktie: Hätte sich eine Vontobel-Investition von vor 3 Jahren rentiert? (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Titel Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Vontobel-Kapitalanlage von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
23.01.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Vontobel-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Papier Vontobel-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Vontobel-Investment von vor 5 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09.01.26
|SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel hätte eine Kapitalanlage in Vontobel von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
02.01.26