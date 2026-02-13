Vontobel Aktie

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

Frühe Investition 13.02.2026 10:03:58

SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Verlust hätte ein Vontobel-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 5 Jahren wurden Vontobel-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 73,05 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 136,893 Vontobel-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Vontobel-Papiers auf 69,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 445,59 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 5,54 Prozent verkleinert.

Der Vontobel-Wert an der Börse wurde auf 3,78 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

