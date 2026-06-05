Vontobel Aktie

Vontobel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 675054 / ISIN: CH0012335540

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Lohnende Vontobel-Investition? 05.06.2026 10:03:53

SPI-Wert Vontobel-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Vontobel von vor 5 Jahren angefallen

Investoren, die vor Jahren in Vontobel-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Vontobel-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Vontobel-Aktie 71,80 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Vontobel-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,393 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 98,05 CHF, da sich der Wert eines Vontobel-Anteils am 04.06.2026 auf 70,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 1,95 Prozent.

Der Marktwert von Vontobel betrug jüngst 3,89 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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