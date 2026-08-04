SPI-Wert VP Bank-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in VP Bank vor 10 Jahren inzwischen gelohnt?

Vor Jahren in VP Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem VP Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war die VP Bank-Aktie an diesem Tag 95,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 10,526 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 03.08.2026 1 006,32 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 95,60 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,63 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für VP Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 598,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at