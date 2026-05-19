VP Bank Aktie

VP Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentabler VP Bank-Einstieg? 19.05.2026 10:04:09

SPI-Wert VP Bank-Aktie: Hätte sich eine VP Bank-Anlage vor einem Jahr inzwischen gerechnet?

Bei einem VP Bank-Investment vor Jahren: So viel Geld hätte ein Investor jetzt.

Am 19.05.2025 wurde die VP Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das VP Bank-Papier bei 83,60 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 119,617 VP Bank-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 83,60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 000,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um Prozent verringert.

Insgesamt war VP Bank zuletzt 521,83 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VP Bank

mehr Nachrichten