WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

VP Bank-Anlage 30.12.2025 10:03:41

SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VP Bank von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in VP Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurde die VP Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die VP Bank-Aktie an diesem Tag bei 77,40 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VP Bank-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 12,920 VP Bank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 84,20 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 087,86 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments +8,79 Prozent.

VP Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 527,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

