SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in VP Bank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurden VP Bank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 81,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VP Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 123,457 VP Bank-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des VP Bank-Papiers auf 86,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 666,67 CHF wert. Das entspricht einem Anstieg um 6,67 Prozent.

VP Bank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 539,12 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at