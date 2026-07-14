VP Bank Aktie

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WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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Langfristige Performance 14.07.2026 10:03:55

SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VP Bank-Investition von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die VP Bank-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem VP Bank-Papier statt. Zur Schlussglocke war das VP Bank-Papier an diesem Tag 80,60 CHF wert. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 12,407 VP Bank-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 173,70 CHF, da sich der Wert einer VP Bank-Aktie am 13.07.2026 auf 94,60 CHF belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 17,37 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 584,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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