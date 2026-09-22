VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Profitable VP Bank-Anlage?
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22.09.2026 10:03:35
SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem VP Bank-Investment von vor 5 Jahren verloren
Vor 5 Jahren wurde das VP Bank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 96,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die VP Bank-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104,167 VP Bank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 21.09.2026 auf 94,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 833,33 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,67 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für VP Bank eine Börsenbewertung in Höhe von 594,92 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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