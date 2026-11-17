Vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 17.11.2021 wurde die VP Bank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das VP Bank-Papier an diesem Tag 103,40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 9,671 Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 948,74 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Papiers am 16.11.2026 auf 98,10 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 5,13 Prozent verringert.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich jüngst auf 612,87 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at