VP Bank Aktie

VP Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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Rentables VP Bank-Investment? 02.06.2026 10:04:20

SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 5 Jahren bedeutet

Vor Jahren in VP Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Am 02.06.2021 wurde das VP Bank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der VP Bank-Anteile betrug an diesem Tag 110,60 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die VP Bank-Aktie investierten, hätten nun 9,042 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 786,62 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Anteils am 01.06.2026 auf 87,00 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,34 Prozent abgenommen.

Insgesamt war VP Bank zuletzt 541,09 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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