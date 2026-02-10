VP Bank Aktie

Lohnendes VP Bank-Investment? 10.02.2026 10:04:07

SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in VP Bank von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen VP Bank-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der VP Bank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die VP Bank-Anteile bei 111,40 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die VP Bank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,898 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.02.2026 gerechnet (86,00 CHF), wäre das Investment nun 77,20 CHF wert. Das entspricht einer Einbuße um 22,80 Prozent.

Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 536,62 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

