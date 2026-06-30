VP Bank Aktie
WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269
|Lohnende VP Bank-Investition?
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30.06.2026 10:03:52
SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem VP Bank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 111,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VP Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 90,090 VP Bank-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 89,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 027,03 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,73 Prozent.
Der Börsenwert von VP Bank belief sich zuletzt auf 556,02 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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