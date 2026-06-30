SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte ein VP Bank-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem VP Bank-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 111,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VP Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 90,090 VP Bank-Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.06.2026 auf 89,10 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 027,03 CHF wert. Damit beträgt die Performance des Investments -19,73 Prozent.

Der Börsenwert von VP Bank belief sich zuletzt auf 556,02 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at