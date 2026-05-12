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VP Bank Aktie

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WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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Rentable VP Bank-Anlage? 12.05.2026 10:04:15

SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VP Bank von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen VP Bank-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 10 Jahren wurde das VP Bank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des VP Bank-Papiers betrug an diesem Tag 86,95 CHF. Bei einem VP Bank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11,501 VP Bank-Aktien in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 970,67 CHF, da sich der Wert eines VP Bank-Anteils am 11.05.2026 auf 84,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,93 Prozent verringert.

VP Bank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 516,78 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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