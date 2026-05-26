VP Bank Aktie

VP Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

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VP Bank-Anlage 26.05.2026 10:03:47

SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in VP Bank von vor 3 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in VP Bank-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX Handel mit VP Bank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete das VP Bank-Papier bei 89,80 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,114 VP Bank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 22.05.2026 auf 85,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,99 CHF wert. Damit wäre die Investition um 5,01 Prozent gesunken.

Der Marktwert von VP Bank betrug jüngst 533,08 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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