VP Bank Aktie

VP Bank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AJDV / ISIN: LI0315487269

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukrative VP Bank-Investition? 13.01.2026 10:03:41

SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VP Bank von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VP Bank gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades VP Bank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des VP Bank-Papiers betrug an diesem Tag 113,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 88,496 VP Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 86,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 646,02 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 23,54 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 542,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu VP Bank

mehr Nachrichten