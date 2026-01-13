SPI-Wert VP Bank-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VP Bank von vor 5 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VP Bank gewesen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades VP Bank-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs des VP Bank-Papiers betrug an diesem Tag 113,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 88,496 VP Bank-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 12.01.2026 auf 86,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7 646,02 CHF wert. Das kommt einer Abnahme um 23,54 Prozent gleich.

Zuletzt verbuchte VP Bank einen Börsenwert von 542,14 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

