VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|VZ-Anlage unter der Lupe
|
05.01.2026 10:03:53
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurden VZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des VZ-Papiers betrug an diesem Tag 57,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die VZ-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,301 VZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 584,78 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 30.12.2025 auf 149,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 158,48 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von VZ betrug jüngst 5,90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AGmehr Nachrichten
|
05.01.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
08.12.25
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
24.11.25