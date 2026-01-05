SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor 10 Jahren wurden VZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des VZ-Papiers betrug an diesem Tag 57,80 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die VZ-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,301 VZ-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 584,78 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 30.12.2025 auf 149,40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 158,48 Prozent gesteigert.

Der Marktwert von VZ betrug jüngst 5,90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at