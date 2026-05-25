VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Rentabler VZ-Einstieg?
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25.05.2026 10:03:55
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem VZ-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke war das VZ-Papier an diesem Tag 60,20 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 1,661 VZ-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen VZ-Aktien wären am 22.05.2026 245,51 CHF wert, da der Schlussstand 147,80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 145,51 Prozent gesteigert.
VZ erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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