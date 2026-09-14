SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in VZ-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden VZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 55,15 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 18,132 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 11.09.2026 auf 166,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 017,23 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 201,72 Prozent gleich.

VZ wurde am Markt mit 6,55 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at