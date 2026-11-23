Vor Jahren in VZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurden VZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 93,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 107,527 VZ-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 064,52 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 20.11.2026 auf 168,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 80,65 Prozent gesteigert.

VZ wurde am Markt mit 6,61 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at