VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Lohnender VZ-Einstieg?
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10.08.2026 10:03:54
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde die VZ-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die VZ-Aktie bei 87,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die VZ-Aktie investiert hat, hat nun 114,416 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 18 512,59 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 07.08.2026 auf 161,80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 85,13 Prozent vermehrt.
VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,37 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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