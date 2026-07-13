VZ Aktie

VZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

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Lukrative VZ-Anlage? 13.07.2026 10:04:05

SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in VZ eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 5 Jahren wurden VZ-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der VZ-Anteile betrug an diesem Tag 83,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das VZ-Papier investiert hätte, befänden sich nun 11,962 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 158,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 892,34 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 89,23 Prozent gleich.

Der Börsenwert von VZ belief sich jüngst auf 6,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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