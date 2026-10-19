VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Hochrechnung
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19.10.2026 10:04:18
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das VZ-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 152,60 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,655 VZ-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 106,29 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 16.10.2026 auf 162,20 CHF belief. Damit wäre die Investition 6,29 Prozent mehr wert.
VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,37 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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