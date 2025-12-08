SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in VZ eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 08.12.2015 wurde das VZ-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der VZ-Anteile betrug an diesem Tag 63,05 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 15,860 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 05.12.2025 auf 147,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 334,66 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 133,47 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 5,81 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at