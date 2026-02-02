VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Investmentbeispiel
|
02.02.2026 10:04:30
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das VZ-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 53,05 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 188,501 VZ-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der VZ-Aktie auf 151,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 501,41 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 28 501,41 CHF entspricht einer Performance von +185,01 Prozent.
Zuletzt verbuchte VZ einen Börsenwert von 5,97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AG
|
10:04
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in VZ von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
Analysen zu VZ Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VZ Holding AG
|162,40
|-0,25%