SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in VZ-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das VZ-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 53,05 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 188,501 VZ-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der VZ-Aktie auf 151,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 28 501,41 CHF wert. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 28 501,41 CHF entspricht einer Performance von +185,01 Prozent.

Zuletzt verbuchte VZ einen Börsenwert von 5,97 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at