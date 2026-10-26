VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Lukratives VZ-Investment?
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26.10.2026 10:04:08
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Die VZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 89,30 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 CHF in die VZ-Aktie investierten, hätten nun 11,198 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.10.2026 gerechnet (161,80 CHF), wäre die Investition nun 1 811,87 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 81,19 Prozent.
Zuletzt ergab sich für VZ eine Börsenbewertung in Höhe von 6,38 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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