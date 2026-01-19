SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in VZ-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das VZ-Papier an diesem Tag bei 73,00 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das VZ-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,370 VZ-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 223,01 CHF, da sich der Wert eines VZ-Anteils am 16.01.2026 auf 162,80 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +123,01 Prozent.

Der Börsenwert von VZ belief sich zuletzt auf 6,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at