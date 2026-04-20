VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|VZ-Investition
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20.04.2026 10:03:41
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Am 20.04.2021 wurde das VZ-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 79,80 CHF wert. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 CHF in die VZ-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 12,531 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der VZ-Aktie auf 160,40 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 010,03 CHF wert. Das entspricht einem Plus von 101,00 Prozent.
Zuletzt verbuchte VZ einen Börsenwert von 6,31 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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