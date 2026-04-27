VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Lukrative VZ-Anlage?
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27.04.2026 10:03:32
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 27.04.2016 wurden VZ-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das VZ-Papier bei 56,90 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 175,747 VZ-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 25 905,10 CHF, da sich der Wert einer VZ-Aktie am 24.04.2026 auf 147,40 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 159,05 Prozent.
VZ war somit zuletzt am Markt 5,81 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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