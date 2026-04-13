VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|Profitabler VZ-Einstieg?
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13.04.2026 10:03:42
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die VZ-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die VZ-Anteile bei 78,30 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 1,277 VZ-Aktien. Die gehaltenen VZ-Aktien wären am 10.04.2026 198,47 CHF wert, da der Schlussstand 155,40 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 98,47 Prozent angezogen.
VZ war somit zuletzt am Markt 6,12 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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