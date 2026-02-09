SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr gekostet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem VZ-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das VZ-Papier letztlich bei 157,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,634 VZ-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 94,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 149,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 5,58 Prozent weniger wert.

Alle VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at