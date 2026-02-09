VZ Aktie
WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586
|VZ-Investition
|
09.02.2026 10:04:28
SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr gekostet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem VZ-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das VZ-Papier letztlich bei 157,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,634 VZ-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 94,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 149,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 5,58 Prozent weniger wert.
Alle VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,88 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu VZ Holding AG
|
10:04
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
26.01.26
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
19.01.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.01.26
|SPI-Titel VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
05.01.26
|SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in VZ von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine VZ-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
22.12.25
|SPI-Papier VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein VZ-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu VZ Holding AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|VZ Holding AG
|163,60
|0,99%