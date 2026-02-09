VZ Aktie

VZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P272 / ISIN: CH0528751586

VZ-Investition 09.02.2026 10:04:28

SPI-Wert VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in VZ von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren VZ-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem VZ-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das VZ-Papier letztlich bei 157,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die VZ-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,634 VZ-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 06.02.2026 94,42 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 149,00 CHF belief. Damit wäre die Investition 5,58 Prozent weniger wert.

Alle VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5,88 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Aktien in diesem Artikel

VZ Holding AG 163,60 0,99% VZ Holding AG

