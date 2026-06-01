SPI-Wert VZ-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in VZ von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in VZ gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem VZ-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 174,60 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5,727 VZ-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 29.05.2026 auf 148,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 851,09 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 14,89 Prozent vermindert.

Der VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,86 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at