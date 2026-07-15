SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Walliser Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Walliser Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 76,25 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 100 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 1,311 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 212,46 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 14.07.2026 auf 162,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,46 Prozent angewachsen.

Walliser Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,54 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at