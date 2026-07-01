SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Walliser Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Walliser Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Am 01.07.2023 wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 110,50 CHF. Bei einem Walliser Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 9,050 Walliser Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 434,39 CHF, da sich der Wert einer Walliser Kantonalbank-Aktie am 30.06.2026 auf 158,50 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 43,44 Prozent vermehrt.

Walliser Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,48 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at