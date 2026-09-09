SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Walliser Kantonalbank-Aktie Anlegern gebracht.

Am 09.09.2016 wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 76,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 131,579 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 20 986,84 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 08.09.2026 auf 159,50 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 20 986,84 CHF, was einer positiven Performance von 109,87 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Walliser Kantonalbank einen Börsenwert von 2,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at