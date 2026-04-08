SPI-Wert Walliser Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walliser Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Walliser Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Walliser Kantonalbank-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 112,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Walliser Kantonalbank-Aktie investiert hätte, hätte er nun 8,929 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 401,79 CHF, da sich der Wert eines Walliser Kantonalbank-Anteils am 07.04.2026 auf 157,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 40,18 Prozent angewachsen.

Walliser Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2,46 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at